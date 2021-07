Un bébé, ça se fait à deux. Et un bilan d'infertilité aussi. "Je viens de voir récemment un couple, dont la femme avait fait une pléthore d 'examens alors que le conjoint n'avait même pas eu le moindre spermogramme",déplore le Dr Marc Even, chirurgien-gynécologue et obstétricien à l'hôpital Foch (Suresnes).

Heureusement, ces situations, fréquentes il y a 20 ou 30 ans, sont de plus en plus rares. L'interrogatoire aborde de multiples sujets sur la santé, le mode de vie, les relations de couple, la vie sexuelle, les traitements en cours...

POUR ELLE ET LUI : "L'INTERROGATOIRE", UNE ÉTAPE INDISPENSABLE

La Dre Claudia Righini, gynécologue-obstétricienne, en est convaincue : la première étape - cruciale - d'un bilan, c'est l'interrogatoire. Cette discussion à bâtons rompus qui aborde de multiples sujets sur les deux partenaires en dit très long sur les causes possibles d'infertilité... L'interrogatoire permet également de soupçonner certains facteurs probables d'infertilité : endométriose, SOPK, antécédents familiaux de ménopause précoce...

Même chose chez l'homme, où Marc Even parle d'un interrogatoire "quasi policier" pour identifier des signes d'infertilité masculine : chirurgie d'une ectopie testiculaire dans l'enfance, douleurs à l'éjaculation, infections urinaires à répétition... À partir de là, une série d'examens vont être programmés. Dans 10 à 15 % des cas, tous les paramètres reviennent normaux tant chez l'homme que chez la femme. Mais la plupart du temps, ils mettent en avant des anomalies que la médecine tentera de compenser ou contourner.

POUR LUI : LE SPERMOGRAMME AVANT TOUT CHOSE...

Le spermogramme est l'examen le plus facile à réaliser. Il permet de connaître la réserve spermatique, à savoir : le nombre, la forme et la mobilité des spermatozoïdes. "Attention à la manière dont on annonce les résultats, prévient le Dr Even. Quand on dit à un homme que son sperme comporte 30 % de formes typiques, il va s'imaginer qu'il est déficient alors qu'en fait, 30 % est un chiffre normal." Si le spermogramme révèle une altération de la réserve spermatique, d'autres examens seront programmés.

Le testicule en transparence. Une échographie testiculaire permettra d'analyser les testicules et les différents canaux qui le traversent. Ainsi, si les canaux déférents ou l'épididyme sont obstrués, les spermatozoïdes sont bloqués en cours de route ! Impossible de passer ! Parfois, l'échographie met en évidence une varicocèle, une dilatation des veines responsable d'un « réchauffement » du testicule. Le traitement des varicocèles peut suffire à corriger certaines infertilités.

Un caryotype. En seconde intention, le médecin propose un caryotype, c'est-à-dire la recherche des chromosomes de l'homme. Des analyses plus poussées de la composition du liquide séminal ou de l'ADN des spermatozoïdes (fragmentation), un examen bactériologique du sperme, un bilan hormonal permettent d'identifier d'autres causes possibles d'infertilité. On teste l'éjaculation. Certains hommes ont une éjaculation rétrograde : leur sperme est refoulé dans la vessie lors de l'éjaculation. Cette anomalie se diagnostique en récupérant des urines après l'éjaculation.

POUR ELLE : ON VÉRIFIE QUE LES TROMPES SONT PERMÉABLES

Pour que la fécondation ait lieu, il faut que les spermatozoïdes puissent remonter jusqu'à l'ovocyte dans les trompes. Plusieurs examens sont proposés : L'hystérosalpingographiea longtemps été l'examen de référence. L'injection d'un produit de contraste dans l'utérus, via une sonde, rend visibles à la radio, l'utérus et les trompes. L'examen est réputé un peu douloureux. Il est en outre irradiant.

L'HyFoSy, d'apparition récente, est une échographie de l'utérus et des trompes réalisée après injection d'une sorte de mousse, explique la Dre Righini, gynécologue-obstétricienne eu centre d'assistance médicale à la procréation de la Clinique de la Muette.

On inspecte l'utérus. Avec une caméra de 3 mm de diamètre, glissée par les voies naturelles, le médecin visionne l'intérieur de la cavité, à la recherche de polypes, de fibromes, d'une malformation (cloison, accolement des parois... ). Une biopsie d'endomètre peut être réalisée au cours de l'examen pour rechercher une « endométrite » (inflammation de la muqueuse qui tapisse d'utérus). 10 à 15 % des femmes en âge de procréer sont touchées par une endométriose, une maladie qui retentit sur la fertilité.

On évalue la "réserve ovarienne". Elle se calcule en associant un examen radiologique (une échographie de « comptage folliculaire ») et un bilan biologique qui dose, entre le et 4e jour du cycle, diverses hormones. D'autres bilan et examens peuvent être préconisés pour explorer plus avant la fertilité : caryotype, recherche de troubles thyroïdiens, bilan d'auto-immunité...

LA RÉSERVE OVARIENNE, C'EST QUOI ?

Une femme peut être jeune, dynamique, avoir une allure de mannequin et... des ovaires vieillissants. La "découverte" de la réserve ovarienne survient le plus souvent au détour d'un parcours d'AMP. La patiente arrive en consultation et le couperet tombe : "votre réserve ovarienne est anormalement basse..."

En pratique, alors que les hommes fabriquent en permanence des spermatozoïdes, chacune d'entre nous naît avec un stock de follicules qui va diminuer au fil de la vie. Certaines ont été généreusement pourvues et seront ménopausées à 55 ou 60 ans... D'autres en ont peu... Cela fait partie des injustices de la nature. En revanche, l'hygiène de vie est fondamentale pour préserver au mieux notre stock. Des maladies gynécologiques comme l'endométriose altèrent la réserve ovarienne. De même, certaines affections génétiques entraînent son effondrement rapide.