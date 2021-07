Pas moins de 466 foyers dans les zones de "Ouled Maamar Cheraga" dans la commune de Bordj Bounaama et de "Ouled E Hadj" à Lardjem (Tissemsilt) ont été raccordés au réseau de gaz naturel, mis en service lundi à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Ce raccordement, dont la mise service a été rehaussée par la présence du wali Abbas Badaoui, comporte près de 30 kilomètres de réseau de distribution de gaz naturel, que la réalisation a été dotée d'une enveloppe de près de 90 millions DA de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, selon les explications fournies sur place.

D’autre part, il est prévu le raccordement, avant la fin août prochain, de plus de 300 foyers des zones rurales "Ouled Benamar", "El Kehaïl" et "El Aouaïd" dans la commune de Maacem" au réseau de distribution du gaz naturel, à l’actif de la même caisse, selon le directeur de wilaya de l’énergie.

Les festivités marquant la commémoration du 59e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse a été marquée par la mise en service d’un stade de proximité au douar "El Assoulate" dans la commune de Larbaa, qui a fait l'objet de travaux d’aménagement, de revêtement en gazon synthétique et de réalisation de vestiaires. A l’occasion, le wali de Tissemsilt a pris connaissance de préoccupations de représentants des agglomérations rurales "El Assoulate", "El Brahmia", "Chahmia" et "Safiate" qui ont trait au désenclavement, au raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissemen et de gaz naturel et a fait savoir qu’un programme de développement ambitieux a été élaboré pour prendre en charge toutes préoccupations.