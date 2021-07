Pas moins de 416 logements de différents programmes, des aides à l'habitat rural et des décision pour l'auto-construction ont été attribués lundi à El Bayadh à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Le wali d’El Bayadh, Kamel Touchene, a présidé, en présence des autorités locales, civiles et militaires, et de la famille révolutionnaire à la maison de la culture Mohamed Belkheir, la cérémonie de remise des clés des logements, soit 381 logements publics locatifs dans la commune de Brizina, 35 autres unités à Boualem, outre les affectations de 35 aides à l’habitat rural réparties à travers les communes de la wilaya et des décisions de 15 lotissements destinées à l’autoconstruction à El Bayadh.

Le programme des festivités célébrant cet anniversaire historique comporte également la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un lycée de 1.000 places pédagogiques au niveau du nouveau pôle urbain du chef-lieu de wilaya, doté d’une enveloppe de 299 millions DA, pour un délai de réalisation fixé à 20 mois. La maison de la culture a ac cueilli une exposition de photos historiques. Des membres de la famille révolutionnaire et des jeunes lauréats dans diverses activités sportives ont été honorés, de même que des troupes culturelles participant à la célébration de cet anniversaire. A cette occasion, les autorités locales et la famille révolutionnaire se sont rendues au carré des martyrs du chef-lieu de wilaya, baptisé "Rhaoudat echouhada" (Jardin des martyrs) où une cérémonie de recueillement a eu lieu marquée par la levée des couleurs nationales, la récitation de Fatiha du Livre saint et le dépôt d’une gerbe de fleurs. Dans la commune de Boualem, a été mis en service un projet d’extension et de rénovation du réseau d’AEP au profit de 100 foyers de Sidi Ahmed Belabbès. Cette opération a coûté un montant de 5 millions DA au titre du plan communal de développement (PCD) pour la prise en charge des populations des zones d’ombre. La première pierre de réalisation d’un bureau de poste a été posé sur le même site, en plus de la mise en service du réseau d’électricité au profit de 50 bénéficiaires à hai "Rahma" dans la même collectivité.