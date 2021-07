La Direction de distribution de l’électricité et du gaz d’Ali Mendjeli (Constantine) a mis en service de nouvelles installations pour renforcer l’alimentation en électricité dans les communes d’Ouled Rahmoune, Ain Abid, El Khroub, Ibn Badis et la circonscription administrative Ali Mendjeli, a-t-on appris lundi auprès de cette entreprise.

Dans ce contexte, Ouahiba Takhrist, responsable de la cellule de communication de cette Direction, a précisé qu’il s’agit de transformateurs électriques de basse et moyenne tension, de nouvelles lignes et des câbles devant permettre de développer le réseau, améliorer le service de distribution et éviter les coupures sur le territoire des communes relevant de la Direction de distribution d’Ali Mendjeli.

Les services de cette direction ont ainsi mis en service deux transformateurs électriques pour renforcer le réseau électrique de la région El Guerah (commune d’Ouled Rahmoune) et Bordj Mehiris (Ain Abid) en plus d’une ligne de basse tension sur le site des 1.200 logements AADL à l’unité de voisinage 7 d’Ali Mendjeli, a indiqué la même respo nsable.

De vieux câbles et d’anciennes lignes ont également été remplacés par des nouveaux dans plusieurs quartiers de la daïra d’El Khroub, dont la cité 1039 logements et la cité 500 logements promotionnels aidés dont les habitants s’étaient plaints de fréquentes coupures en été en raison de l’augmentation de la consommation d’électricité.

Mme Takhrist a souligné, en outre, que plusieurs autres opérations sont en cours dont celle portant sur le raccordement des localités d’Ibn Badis et Ben Yakoub par des anneaux de moyenne tension le long d’un réseau aérien de 4,8 km.

La même source a fait état en outre du lancement de l’entretien périodique de 3.000 transformateurs qui a touché à ce jour 1.400 postes dans la circonscription administrative Ali Mendjeli.