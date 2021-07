Le président chinois, Xi Jinping, a appelé lundi lors d'un sommet virtuel avec le président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, la Chine et l'Europe à élargir le consensus et la coopération pour permettre aux deux parties de jouer un rôle important dans la réponse appropriée aux défis mondiaux, rapporte mardi l'agence Chine Nouvelle.

Notant la persistance de la situation grave de COVID-19 dans le monde et les perspectives incertaines de reprise économique, M. Xi a déclaré que le monde avait "plus que jamais besoin de respect mutuel et d'une collaboration étroite, plutôt que de suspicion, d'antagonisme ou de jeu à somme nulle".

M. Xi a exhorté les deux parties à maintenir une connaissance mutuelle correcte.

Il a ensuite appelé à élargir la coopération mutuellement bénéfique pour des résultats gagnant-gagnant.

Selon lui, la Chine est disposée à convoquer la 23e réunion des dirigeants Chine-UE avec la partie européenne à une date rapprochée, à mener des dialogues de haut niveau dans les secteurs stratégique, commercial, culturel, numérique et climatique, et à faire pro gresser la reconnaissance et la protection mutuelles des produits énumérés dans l'accord Chine-UE sur les indications géographiques afin d'offrir des avantages plus tangibles aux populations.

Dans le contexte de la prévention et du contrôle de la COVID-19, les deux parties devraient continuer à optimiser les "voies rapides" pour les échanges de personnel, d'après M. Xi. Il a également appelé à "sauvegarder le véritable multilatéralisme".

Le système international avec les Nations unies comme noyau et les normes fondamentales régissant les relations internationales basées sur la Charte des Nations unies doivent être maintenus, et les problèmes mondiaux devraient être abordés par le biais de consultations de toutes les parties "de manière raisonnablement calme", a-t-il déclaré.

M. Xi a exhorté à établir une relation entre les grands pays qui soit généralement stable et équilibrée.

"Ce que la Chine désire le plus, c'est se développer elle-même plutôt que de remplacer les autres", a noté M.

Xi, ajoutant que l'initiative "la Ceinture et la Route" mise en avant par la Chine vise à créer davantage d'opportunités pour un développement commun.

Les dirigeants des trois pays ont également échangé leurs points de vue sur les questions africaines. Selon M. Xi, l'Afrique est la région la plus concentrée en pays en développement, confrontée aux tâches les plus difficiles de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et de la reprise économique, et c'est aussi le continent avec le plus grand potentiel de développement.

M. Xi a exprimé l'espoir de voir l'Europe accroître son soutien et son assistance à l'Afrique, fournir davantage de vaccins aux pays africains qui en ont un besoin urgent, et aider l'Afrique à faire face à la pression de la dette et à réaliser rapidement une reprise économique et un développement vert et à faible émission de carbone.

La Chine invite la France et l'Allemagne à rejoindre l'Initiative de partenariat pour le développement de l'Afrique, qui a été lancée conjointement par la Chine et les pays africains, et à mener une coopération trilatérale, quadripartite ou multipartite, a ajouté M. Xi. L'Allemagne espère renforcer la coopération sur les affaires internationales avec la Chine et est disposée à maintenir la communication avec la Chine sur le changement climatique, la biodiversité et la réponse de l'Afrique à la pandémie, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Allemagne étudierait activement la possibilité de rejoindre l'Initiative de partenariat pour le développement de l'Afrique.

Les dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur des quest ions telles que la question nucléaire iranienne, l'Afghanistan et le Myanmar.