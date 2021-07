Le président français Emmanuel Macron a "réitéré son soutien à la transition" au Tchad et promis "à échéance rapprochée, une nouvelle aide budgétaire", a indiqué l'Elysée lundi soir, après une rencontre avec le chef de de l'Etat tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, à Paris.

A l'invitation d'Emmanuel Macron, dans le cadre de la préparation du prochain sommet du G5 Sahel, le général Mahamat Idriss Déby, "a effectué une première visite officielle de travail en France" dimanche et lundi , rappellent les deux dirigeants dans un "communiqué conjoint".

Le président français "a réitéré son soutien à la transition et annoncé la mise en oeuvre, à échéance rapprochée, d'une nouvelle aide budgétaire". Les deux dirigeants "ont appelé à un traitement rapide de la dette tchadienne, au sein du cadre commun de la dette".

"Ils ont examiné les avancées de la transition politique au Tchad" et "souligné la nécessité de tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'une transition inclusive, apaisée et réussie".

La France "a rappelé son attachement à l'intégrité territoriale du Tchad et sa présence aux côtés du peuple tchadien dans cette période sensibl e".

Sur le plan sécuritaire, Emmanuel Macron "a précisé les objectifs de la transformation du dispositif militaire français au Sahel".

Mahamat Idriss Déby, 37 ans, est à la tête d'un Conseil militaire de transition (CMT) depuis l'annonce, le 20 avril, de la mort de son père, Idriss Déby Itno, qui a été tué au front contre des rebelles.

L'armée tchadienne est l'un des principaux piliers de la lutte contre les groupes terroristes dans le Sahel.