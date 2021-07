L'armée burkinabè a annoncé lundi soir avoir "neutralisé" sept terroristes présumés qui avaient tué le 21 juin 11 policiers et deux militaires dans le centre-nord du pays.

Elle a précisé dans un communiqué que les forces spéciales et l'Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN) avaient conduit une opération baptisée Bélier du 28 juin au 1er juillet à Madou, une localité de la province du Sanmatenga.

La cible identifiée par les services de renseignement était le groupe de terroristes qui avait attaqué des policiers le 21 juin sur l'axe Barsalogho-Foubé, a poursuivi l'armée.

Appuyées par des aéronefs de l'armée de l'Air et des unités conventionnelles du Groupement de forces du secteur Nord (GFSN), les unités spéciales ont pris d'assaut l'objectif et ont "neutralisé" sept terroristes membre du groupe terroriste qui s'étaient installés dans une école.

Sur place, elles ont trouvé des fusils d'assaut Kalachnikov, des munitions et du matériel appartenant aux policiers victimes de l'attaque du 21 juin, a-t-on ajouté de même source.

Un ratissage a ensuite permis de découvrir une base logistique quelques kilomètres plus loin où l'on a retrouvé le véhicule des policiers attaqués, une importante quantité de carburant, des vivres, des moyens roulants, des médicaments et divers autres matériels.

Depuis plus de cinq ans, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes.

A ce jour, l'état d'urgence est en vigueur dans 14 des 45 provinces du pays.

Des milliers de personnes ont manifesté samedi à travers le Burkina Faso pour dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire.