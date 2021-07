La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a salué lundi le coup d'envoi de la révision des listes électorales par la Haute Commission électorale nationale (HNEC) pour les prochaines élections prévue en décembre.

Elle a indiqué dans un communiqué qu'elle "considère cet événement comme une étape clé vers la concrétisation de la demande écrasante du peuple libyen pour les élections nationales prévues le 24 décembre 2021".

"Après des années de conflit et de division, après plus de sept ans sans élections nationales, il y a une nouvelle opportunité d'aller de l'avant et, pour les Libyens, d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentaux", a noté la secrétaire générale adjointe de l'ONU Georgette Gagnon, coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour la Libye.

Avec cette première étape concrète vers la tenue des élections, il demeure impératif qu'une base constitutionnelle et un cadre juridique viable soient mis en place afin de garantir la mise en £uvre des préparations suivantes, a-t-elle noté.

La MANUL avait annoncé samedi que les dernières discussions du Forum du dialogue politique libyen (FDPL) n'avaient pas réussi à déboucher sur un accord sur les conditions de la tenue de ces élections. Elle a exhorté le FDPL d'accélérer ses discussions pour parvenir à des compromis et finaliser les propositions pour donner une base constitutionnelle à ces élections.

"Nous demandons également au Parlement de jouer son rôle et d'adopter un cadre juridique en faveur des mesures concrètes et permettant au peuple libyen d'exercer ses droits démocratiques le 24 décembre", a ajouté le communiqué.

Le FDPL a désigné une nouvelle autorité exécutive unifiée rassemblant le Conseil présidentiel et le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, mettant fin à des années de division politique dans ce pays.