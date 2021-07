Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a réaffirmé sa détermination à "aller de l'avant pour l'édification de l'Algérie nouvelle et la poursuite du processus de réforme économique, parallèlement à la préservation des acquis remportés dans divers secteurs".

"Il me plait, à cette occasion, de réaffirmer notre forte et sincère volonté d'aller de l'avant dans l'édification de l'Algérie nouvelle et la mise en œuvre du programme ambitieux de développement initié par le président de la République", a indiqué lundi le Premier ministre dans un message de vœux adressé au peuple algérien à l'occasion du 59ème anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse.