L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont félicité, lundi, l'Algérie à l'occasion du 59ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Souhaitant un "joyeux jour de l'indépendance" pour l'Algérie, l'Opep a indiqué dans un tweet que "la famille de l'Opep présente ses plus sincères félicitations aux dirigeants et au peuple algériens".

Pour sa part, le GECF a écrit, également sur son compte Twitter : "le secrétariat présente ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux aux dirigeants et au peuple du pays membre fondateur et dynamique du forum".