Un programme spécial a été élaboré pour la période estivale afin de renforcer le processus d'apprentissage et de récitation du Saint Coran à travers la plateforme numérique algérienne de récitation du Coran "Miqraa" dédiée à cet espace éducatif, qui a été lancée en avril dernier

Selon ce qui figurait sur le site de Miqraa, un "programme électronique visant à renforcer le processus de récitation du Saint Coran à travers des séances de mémorisation intensives", a été développé, et ce dans le cadre du "Programme d'école coranique d'été".

Les personnes intéressées par ce programme sont appelées à mémoriser "un quart ou un huitième de hizb quotidiennement, à condition que les dispositions de la récitation soient maîtrisées, tandis que des épisodes sont consacrés à la révision et à la confirmation pour ceux dont la mémorisation dépasse la moitié du Saint Coran, où l'étudiant doit s'engager à réviser un hizb ou plus quotidiennement".

Le programme comprend également "des conférences scientifiques et des cycles de formation enc adrés par certains membres du corps professoral sur la plate-forme électronique au profit des étudiants et de la campagne du Saint Coran".

Il est à noter que la plateforme électronique algérienne "Miqraa", est une plateforme relevant du Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs et s'adresse à ceux qui souhaitent apprendre le Saint Coran en le mémorisant et en le récitant, en Algérie ou à l'étranger selon les nouvelles technologies, et il est encadré par un groupe de cheikhs spécialisés ayant une grande expérience dans l'enseignement du Coran et de ses sciences.

En plus de mémoriser le Saint Coran, corriger sa récitation et fixer sa mémorisation, cette "Miqraa" électronique vise à découvrir et à nourrir les talents coraniques, à préparer les candidats et à les qualifier pour divers concours nationaux et internationaux..