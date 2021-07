La Russie a annoncé mardi avoir enregistré 737 décès dus au Covid-19 sur les dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie pour le pays, touché par le variant Delta.

C'est la première fois que la Russie, cinquième pays le plus touché au monde pour le nombre de cas, franchit la barre des 700 décès quotidiens dus au coronavirus.

Le pays a également enregistré 23.378 nouveaux cas, des chiffres au plus haut depuis la mi-janvier, quand le pays sortait d'une deuxième vague.

Il a recensé depuis le début de l'épidémie plus de 5,6 millions de contaminations.

Au cours des huit derniers jours, la Russie a établi six records de mortalité alors que sa lutte contre le virus est rendue compliquée par une campagne de vaccination poussive. Lancée en décembre, elle n'a pour l'instant convaincu que 26,1 des 146 millions de Russes, soit un peu moins de 18% de la population.

Parmi eux, 18,2 millions de Russes (12,5%) ont reçu les deux doses selon le site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques officielles.

La population reste très sceptique à l'égard des vaccins, un sondage du