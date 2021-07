"Dix-huit mois après le début de la crise, il est clair que la pandémie de Covid-19 a réduit à néant des années d’avancées progressives en matière d’égalité femmes-hommes et de protection des enfants", a déploré, lundi, le HCR. Or 70% des personnes déracinées à travers le monde sont des femmes et des enfants. Avant la pandémie même, les femmes et les enfants étaient déjà davantage exposés à la violence sexiste, au mariage précoce ou à l’impossibilité de réaliser leur potentiel. Dans les situations de déplacement interne, 96% des opérations suivies par l’agence onusienne ont fait état de la violence sexiste qui constituait un risque grave ou extrême à la fin 2020.

Le problème des enfants non accompagnés après une séparation d’avec leurs parents a été identifié par les opérations du HCR en 2020 comme le risque le plus importa nt pour la protection des enfants dans le monde.

S’agissant de l’enfance perturbée, le HCR note que les enfants déracinés sont particulièrement désavantagés par les fermetures d’écoles qui ont touché 1,58 milliard d’enfants et de jeunes dans le monde en 2020.