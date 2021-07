Les services de police d’Aïn Temouchent ont réussi à démanteler un réseau criminel impliqué dans l’enlèvement d’une personne, a-t-on appris lundi de la sûreté de wilaya. L’affaire concerne l’enlèvement d’une personne âgée de 25 ans par un groupe de malfaiteurs sous la menace d’armes blanches et sa séquestration pendant plus de trois heures, a indiqué la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Aussitôt l’alerte donnée, la brigade criminelle relevant du service de wilaya de la police judiciaire a déclenché d’intenses recherches et investigations, qui ont abouti à l’identification des suspects et à la localisation du lieu où était séquestrée la victime de l’enlèvement. Les policiers ont réussi à délivrer la victime et à arrêter trois personnes, et ont saisi un véhicule utilitaire utilisé lors de l’enlèvement, selon la même source. D’autre part, dans une autre opération, les éléments de la même brigade ont réussi à arrêter deux personnes accusées de meurtre avec préméditation dont a été victime un jeune, la vingtaine. Le crime a eu lie u suite à une dispute dans un quartier de la ville d’Aïn Temouchent, où la victime a fait l’objet d’une agression à l’arme blanche par deux personnes, qui ont été arrêtées par les services de police, selon la même source, qui a fait savoir que les cinq mis en cause ont été présentés devant le parquet du tribunal d’Aïn Temouchent et ont été placés en détention provisoire.