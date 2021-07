Au total, 2.623 logements de différentes formules ont été distribués à leurs bénéficiaires, lundi, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, à l’occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse.

Ces logements, attribués lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’exécutif local, Mohamed Benmalek, englobent 1.036 unités de la formule location-vente de l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), implantées au chef lieu de wilaya et dans la commune d’El Anasser, 686 logements publics locatifs dans les communes d’Ouled Braham, Medjana et Hammadia ainsi que 241 logements de type promotionnel libre, implantés au chef lieu de wilaya et à Ras El Oued. L’opération a concerné également la distribution de 170 logements promotionnels aidés (LPA), au chef lieu et dans la commune de Bordj Ghedir ainsi que 490 décisions d’attribution d’aides à l’habitat rural dans diverses communes. Le programme de célébration du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la jeunesse a été lancé, samedi dernier, avec l’inauguration d e plusieurs projets à l’instar de deux stèles commémoratives dans la commune de Mansoura (à l’Ouest du chef lieu), la pose de la pierre inaugurale du projet de réalisation d’un terrain de jeu de proximité dans la cité du 8 mai 1945, de la ville de Bordj Bou Arreridj, l’inauguration d’un jardin d'enfants dans la cité Souk et le stade communal de proximité Diafat Said, après sa réhabilitation.

Le programme a également englobé des visites à plusieurs moudjahidine, dont Mohamed-Saïd Djoudi et son épouse Adouda Djoudi, le moudjahid Slimane Ben Hebri dans la commune de Mansoura, ainsi que le moudjahid Mohamed Lamari dans la ville de Bordj Bou Arreridj.