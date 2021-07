Un réseau de distribution de gaz naturel ciblant 20 foyers dans la zone d’ombre de Sidi-Hamza, commune de Brida (160 km Nord de Laghouat), a été mis en service lundi par les autorités de la wilaya de Laghouat.

Coïncidant avec les festivités commémoratives du 59ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, cette opération, d’un coût de 12 millions DA, a porté sur la réalisation, dans une délai de neuf (9) mois, d’un réseau de distribution de 12 km, selon les services de la direction locale de l’Energie. Le secrétaire général de la wilaya de Laghouat, Mustapha Boussouar, qui a mis en service ce projet, a indiqué que l’opération s’insère au titre de la stratégie de l’Etat visant le développement des zones d’ombre et la fixation des populations rurales dans des conditions de vie décentes leur permettant de faire face la rigueur du froid marquant la région en hiver. La célébration de cet évènement national a été marquée également par l’inauguration d’une école primaire dans la commune d’Aflou, baptisée du nom du Chahid "Mohamed Ghebbani" et dotée d’une cantine d ’une capacité de 200 repas, et d’un groupement scolaire baptisé du nom du défunt Moudjahid Abdelkader Bouzeïda, dans la commune de Tadjemout.

La mise en service d’un stade de proximité au complexe sportif "Mohamed Bensalem" à Laghouat, fait partie des opérations retenues dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de l’indépendance.