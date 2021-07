Pas moins de 352 foyers des zones de Ouled Kerroum et de Sidi Maamar dans la wilaya de Saida ont été raccordés lundi au réseau de gaz naturel en ce jour de célébration du 59e anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Le wali de Saida, Said Sayoud, a procédé, en présence des autorités civiles et militaires et des membres de la famille révolutionnaire, au lancement de cette opération qui a profité à 327 foyers de la zone de Sidi Maamar et 25 autres de Ouled Kerroum.

La longueur totale du réseau de gaz naturel dans ces deux sites est de 5 km, réalisés pour une enveloppe financière de 15 millions DA dégagés par la Société de distribution de l’électricité et du gaz. Plus de 6.000 familles ont bénéficié, l’année dernière, du gaz naturel dont 3.804 familles résidant dans des zones éloignées de la wilaya, a rappelé le directeur de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya, Benahmed Karim. Le taux de couverture en gaz naturel a atteint, à ce jour dans la wilaya de Saida, 80 %, a-t-il fait savoir.

La célébration du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunes se a été également marquée par la remise des clés de 210 logements publics locatifs à leurs bénéficiaires dans les dairas de Hassasna et Ain Lahdjar.

Cette opération concerne 100 logements à Hassasna, 60 autres à Sidi Ahmed et 50 à Maamoura.

Par la même occasion, des affectations de 141 aides à l’habitat rural ont été distribuées à travers les communes de la wilaya de Saida.

Le wali a procédé à la pose de la première pierre de réalisation d'un CEM à hai Es-salem à Saida pour une enveloppe de 149 millions DA et un délai fixé à sept mois.