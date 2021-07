Des demandeurs de logements sociaux ont manifesté, lundi à Zrizer (comme d'Al Tarf), leur mécontentement pour les retards accusés dans la distribution des 540 logements publics locatifs, alors que le responsable de la daïra de Besbès soutient qu"'aucun engament n'a été pris" concernant ces logements et que le traitement des dossiers des demandes est à "un taux d'avancement de 80%".

Des demandeurs de logements sociaux réclament ''le droit au logement et à l'affichage de la liste des bénéficiaires à l'occasion de la célébration de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse, conformément à la date avancée par les autorités locales''. Ils affirment que les autorités locales "n'ont pas respecté leurs des engagements le 14 février dernier, concernant l'attribution des 540 logements sociaux durant cette fête nationale''.

Dans une déclaration à l’APS, le chef de la daïra de Besbès, Lyazid Benmedjkoun, a indiqué que "le traitement des dossiers des demandeurs est en cours de finalisation avec un taux d'avancement de 80%'', tout en affirmant ''qu'aucun engagement n'a été pris" concernant l'attribution des logements sociaux aux protestataires.

Soutenant que ''la liste préliminaire des bénéficiaires de logements sera arrêtée dans une quarantaine de jours'', le même responsable a ajouté que ''pas moins de 140 enquêtes ont été refaites" et que "le traitement des dossiers se fait au cas par cas''.

"Deux délégués des demandeurs ont été reçus, jeudi dernier, et toutes les explications nécessaires leur ont été fournies", a fait savoir en outre le chef de daïra.

L'opération de raccordement aux réseaux d'assainissement, de voirie et réseaux divers vient d'être lancée au niveau des 540 logements de Zerizer, où des retards ont été enregistrés suite à la candidature et l’élection de l'ancien président de l'assemblée populaire communale aux législatives.