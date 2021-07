Des responsables de la Banque mondiale et des dirigeants africains se rencontrent jeudi à Abidjan en vue d'une nouvelle reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement (IDA), un fonds du Groupe de la Banque mondiale créé pour lutter contre l'extrême pauvreté dans les pays aux revenus les plus faibles du monde.

La rencontre qui réunira une vingtaine de chefs d'Etat africains devrait souligner l'importance d'une "reconstitution ambitieuse et substantielle" des ressources de l'IDA pour soutenir une "relance résiliente" à la crise économique de la COVID-19 et aider le continent africain à poursuivre sa transformation économique, selon un communiqué de la Banque mondiale.

Cette réunion de haut niveau fait suite à l'appel lancé par les dirigeants africains lors du sommet sur le financement des économies africaines à Paris en mai pour un soutien renforcé dans l'objectif de "soutenir une reprise verte et résiliente" de leurs économies.

"Les discussions permettront d'identifier les priorités clés pour le financement en Afrique et de défendre une politique et des contribu tions plus importantes pour la reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA", poursuit le communiqué.

Avec 39 pays sur 75 membres, l'Afrique est le plus grand bénéficiaire de l'IDA qui va opérer à Abidjan la 20ème reconstitution de ses ressources depuis sa création en 1960.

En tant qu'institution du Groupe de la Banque mondiale, l'IDA accorde des prêts et des subventions à taux zéro ou faible aux pays les plus pauvres du monde pour soutenir des projets et des programmes afin de les aider à atteindre leurs objectifs de développement.