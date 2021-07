La livre sterling gagnait du terrain mardi face au dollar et à l'euro, profitant de la fin de plusieurs mesures de distanciation au Royaume-Uni qui pourraient contribuer à la reprise économique britannique.

L'euro cédait 0,13% face au billet vert à 1,1848 dollar pour un euro. Mardi matin, la livre britannique prenait 0,23% face à l'euro, à 85,50 pence pour un euro, et 0,09% face au dollar, à 1,3857 dollar pour une livre.

Au cours d'une conférence de presse, le Premier ministre britannique Boris Johnson a expliqué lundi soir qu'il comptait lever le 19 juillet l'essentiel des dernières mesures sanitaires liées au coronavirus.

Esquissant un retour à une forme de normalité, Boris Johnson a annoncé que le télétravail ne sera plus recommandé, que les salles de spectacles et les stades pourront ouvrir à pleine capacité. Les analystes estiment que l'économie britannique pourrait renouer avec des niveaux d'avant la crise plus vite qu'attendu. Les cambistes espèrent qu'un retour à la normale de l'économie poussera la Banque d'Angleterre à normaliser sa politique monétaire, ce qui rendrait la livre sterling plus attractive.

Les au tres Banques centrales sont également scrutées sur ce sujet: la Fed américaine a entrouvert la porte à une hausse des taux en 2023, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) se montre pour l'instant déterminée à soutenir l'économie aussi longtemps que nécessaire.