L'espace de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) connaîtra une faible reprise économique, avec un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) estimé à 1,3% en 2021, a annoncé lundi la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC).

Le taux de croissance du PIB est annoncé à 1,3%, après la récession (-1,7%) en 2020. Cette estimation est en baisse de 0,5% par rapport à 1,9% envisagé par la BEAC en avril dernier. Celle-ci était en baisse de près de 1% par rapport à 2,8% projetés en décembre 2020. A en croire la banque centrale, ces prévisions sont consécutives aux incertitudes liées à la persistance de la crise sanitaire de nouveau coronavirus et aux retards enregistrés dans le déploiement des campagnes de vaccination. Elle souligne également le fait que les habitants de la CEMAC se montrent réservés face à la vaccination contre la COVID-19 alors que les pays disposent des quantités importantes de doses de vaccin. Malgré l'insensibilité des populations face à la COVID-19, la BEAC a maintenu le taux d'intérêts des appels d'offre qui reste à 3,25%, celui de facilité de prêt marginal à 5,00%, du dépôt à 0,00% et les coefficients de réserves obligatoires à 7,00. Au niveau international, elle a révélé que les projections économiques demeurent favorables avec des taux de croissance du PIB réels estimé à 6,0% pour en 2021 et 4,4% en 2022, après -3,3% en 2020. "Cette reprise masque des trajectoires économiques divergentes avec, d'une part, le redressement vigoureux de quelques grandes économies, et d'autre part, la reprise modérée dans de nombreux pays émergents et en développement", a indiqué la BEAC.