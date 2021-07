Une production prévisionnelle de 320.000 quintaux de viandes rouges est attendue au titre de la saison agricole 2021 à M’sila, ont annoncé lundi les services de la wilaya.

Une augmentation de 20.000 quintaux par rapport à la saison agricole de l'année 2020 a été enregistrée à la faveur de l'entrée en activité de nouveaux jeunes investisseurs, spécialisés notamment dans l'élevage et l’engraissement, ont précisé les mêmes services.

La demande des gros consommateurs, notamment les établissements scolaires, les universités et les établissements de formation professionnelle ont favorisé le développement de la filière des viandes rouges dans la région du Hodna, a-t-on indiqué de même source. Les statistiques des directions de wilaya de l'agriculture, du commerce, de l'emploi et de la sécurité sociale soulignent que cette filière compte plus de 12.000 intervenants, soutenant que cette filière ne cesse de générer des postes d'emploi au profit des jeunes du monde rural.

Les intervenants de cette filière activent majoritairement dans l'élevage et à un degré moindre dans les activités annexes, comme l'engraiss ement et la boucherie, a-t-on ajouté de même source.