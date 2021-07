Un Workshop sera organisé mercredi à l'Université des Sciences de la technologie USTHB sur "les métiers de l'industrie pharmaceutique", a indiqué lundi un communiqué de cette université.

Selon la même source, cette rencontre sera organisée dans le cadre du rapprochement entreprise-université et des conventions cadres de partenariat, signées le 27décembre 2020 entre l'USTHB et Saidal et le 29 décembre 2020 entre l'USTHB et Biopharm.

Les métiers concernés sont en rapport avec la production, maintenance (procédés de fabrication, instrumentation, électronique, électrotechnique, mécanique, automatique) et la R&D (génie de la formulation, valorisation des substances naturelles, système de formulation innovants).

Aussi, il s'agit du contrôle qualité (mise au point de méthode de dosage, étude d'efficacité de conservateurs, biologie, biotechnologie) et de l''HSE (traitement des effluents traitement de l'air, évaluation des limites d'exposition des substances hautement actives) et du système d'informations mathématiques informatique (digitalisation, base de données, intelligence artificielle..), précise la même source.

Par ailleurs, une cérémonie annonçant le démarrage, dès la rentrée universitaire 2021/2022, de la nouvelle offre de formation Master professionnalisant intitulé: "Sciences et Technologie du médicament" sera organisée en marge du Workshop et présidée par le professeur Djamal Eddine Akretche, recteur de l'USTHB, en présence du Dr. Fatoum Akacem, PDG de Sidal et Dr. Abdelouaheb Kerrar, PDG de Biopharm.

Les programmes de ce Master ont été développés conjointement par l'USTHB, Sidal et Biopharm, ajoute le communiqué.