Le coup d’envoi du premier Salon national des créations et innovations des jeunes a été donné lundi au niveau du site historique "le grand bassin" de Tlemcen avec la participation de représentants de plusieurs wilayas du pays.

Le salon vise, selon les responsables de ligue locale des activités scientifiques, à mettre en valeur les différentes inventions et créations des clubs scientifiques existants.

Pour cette première édition, coïncidant avec la célébration du 59ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, une dizaine de clubs et d’associations scientifiques des wilayas d’Oran, Aïn Defla, Saïda, Médéa, Ghardaïa, Sétif, Blida, Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes et Tlemcen prennent part à cette manifestation qui se poursuivra jusqu’à mercredi prochain.

Des inventions intéressantes sont en effet exposées au public de Tlemcen telle que la création par le club "Nebtakir" de Ghardaïa qui a réalisé une imprimante 3D et une autre 2D ainsi que d’autres créations dans le domaine de la robotique.

Un autre club scientifique de l’université Ferhat Abbas (Sétif) a créé une applicat ion sur mobile pouvant faire automatiquement des mesures de médicaments destinés aux cancéreux.

Cette application permet également d’envoyer automatiquement des notifications pour aider les laboratoires à mieux gérer leurs stocks de médicaments.

Pour sa part, la ligue des activités scientifiques et techniques de Tizi Ouzou a présenté un projet intitulé "Serre intelligente", qui consiste à placer dans les serres du matériel électronique télécommandé à distance pour régler le taux d’humidité, la température à l’intérieur d’une serre agricole, "ce qui économisera de l’effort et du temps aux propriétaires des équipements", a expliqué Menouer Bensalma, membre de la dite ligue.

Une association de la wilaya de Sidi Bel-Abbes expose quelques panneaux photovoltaïques réalisés par ses membres alors qu’une autre association, celle d’Aïn Defla marie l’art et la protection de l’environnement, en exposant plusieurs œuvres artistiques admirablement confectionnées à base de carton utilisé.

L’association "Tenmiyat El Mouhit" de Saïda a, pour sa part, participé avec un projet ambitieux qu’elle compte réaliser, celui de créer un corridor biologique pour la préservation de la gazelle du cuvier.

Ce projet important, a expliqué Meroua Boubred, vice-présidente de la dite association, contribuera sensiblement à la restauration de l’habitat naturel de la Gazelle de cuvier dans la zone de Saïda.

Il est mis en place dans la commune de Douithabet, en vue du classement du site comme aire Protégée.

L’habillement traditionnel des wilayas de Tlemcen et de Médéa est également présent dans le salon avec des créations vestimentaires nouvelles réalisées en Medjboud et Mensoudj.

Les amoureux des fleurs et de plantes décoratives seront intéressés par les expositions mises sur pied par de jeunes pépiniéristes des wilayas de Blida et d’Oran.