L'ambassadeur algérien au Burkina Faso, Mohamed Ainseur a fait état mardi à Ouagadougou, de grandes potentialités de coopération bilatérale, annonçant la signature, prochainement, d'une convention de création d'un conseil d'affaires mixte algéro-burkinabé.

Dans une déclaration à l'APS, en marge du 12ème atelier de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS) placé sous le thème "Remédier à l'extrémisme, la xénophilie de la théorie à la pratique", le diplomate algérien a affirmé que "l'Algérie et le Burkina Faso sont liés par des relations d'amitié, de solidarité et de coopération de longue date".

M. Ainseur a affirmé qu'il y a "d'énormes potentialités et opportunités à exploiter pour booster la coopération bilatérale", citant notamment la lutte antiterroriste et le secteur de la santé, deux domaines dans lesquels l'Algérie est disposée à partager son expérience avec le Burkina Faso.

Il a relevé la possibilité de dispenser des bourses d'études et de formation aux jeunes burkinabais, indiquant que "plusieurs cadres s upérieurs au Burina Faso ont reçu leur formation dans les universités et instituts algériens".

Abordant les opportunités de coopération dans le domaine économique, l'ambassadeur a annoncé la finalisation "prochaine" de l'élaboration de l'accord de création d'un conseil de coopération, encadré par les deux chambres des deux pays et qui permet aux hommes d'affaires des deux pays de se rencontrer dans le cadre d'un échange de visites à l'effet de développer les échanges commerciaux et d'examiner les opportunités d'investissement.

L'ambassadeur d'Algérie à Ouagadougou a souligné que ce projet qui verra prochainement le jour, entre dans le cadre de l'activation de la diplomatie économique que le ministère des Affaires étrangères (MAE) s'atèlle à concrétiser sur le terrain.

Pour ce faire, il a fait savoir que l'ambassade d'Algérie au Burkina Faso a créé une structure qui relève de l'ambassade et qui est dédiée au développement des relations économiques.

L'Algérie "est disposée à aider et accompagner tous ses partenaires dans le continent africain", a conclu M. Mohamed Ainseur.