Initié par le Conseil national, économique, social et environnemental (CNESE), dans le cadre de la série de rencontres "CNESE Economic Perspectives" lancée par le président du conseil, ce séminaire sera animé par un panel d’experts étrangers, qui interviendra par visioconférence.

Le panel est composé de personnalités scientifiques internationales spécialistes des questions de l’eau, de l’énergie et du transport, a indiqué un communiqué du CNESE.

Cette rencontre aura pour objectif de dresser un état des lieux de ces industries, aborder les contraintes liées à leur mode de gouvernance, identifier les forces et les faiblesses des modèles en place et également explorer les voies et moyens de mettre en place de nouveaux modèles avec des capacités de croissance et de transformation à l’aune du numérique et des technologies 4.0 (en relation avec internet), permettant ainsi à l’Algérie de s’insérer dans les chaines de valeurs internationales, a ajouté le CNESE.

Les points inhérents au rôle de l’Etat-Régulateur en la matière et l’exploration de nouvelles opportunités d’investissement et d’affaires que peut offrir chaque secteur d’activité constitutif des ces réseaux seront, également, évoqués à l’occasion de cette rencontre, a souligné le communiqué.

Le panel d'experts étrangers comptera les professeurs Yannick Perez, professeur à l'université Paris-Sud, conseiller économique en politique énergétique européenne, le professeur Jacques Percebois et Professeur émérite à l'université de Montpellier, spécialiste en Economie du gaz naturel et de l'énergie nucléaire, a précisé la même source. Parmi les autres experts participant à cet évènement, le professeur émérite à "la Colorado State University", spécialiste de la politique de l'eau, Neil S. Grigg ainsi que le chef de cabinet adjoint au ministère du Développement économique en Italie et spécialiste du marché des télécoms, Antonio Manganelli.

Des représentants des ministères directement concernés par cette problématique et les différentes parties prenantes nationales et act eurs institutionnels et associatifs ont été, en outre, convié à ce séminaire.