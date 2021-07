Plusieurs troupes et associations folkl riques et du patrimoine animeront, à partir de ce lundi, la première édition des "Journées de Nâama du folklore et des arts sahariens", a annoncé dimanche la direction de wilaya de la culture et des arts. Cet événement culturel est organisé par la direction locale de la culture et des arts en collaboration avec l’association "Etoiles juvéniles du folklore saharien" d’Aïn Sefra (Nâama) à l’occasion du 59eme anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Six associations du patrimoine, des groupes musicaux et des artistes versés dans le chant saharien des wilayas de Nâama, Béchar, Saïda, Tiaret, Adrar et Timimoune prennent part à cette manifestation, souligne-ton. Pour la soirée d’ouverture, prévue à la maison de la culture "Ahmed Chami", des troupes "Chellali" de Ksar Adhoui d’Adra et "Bab Sahra" de la wilaya de Tiaret ont été programmées. D’autres formations telles que "Ahlil" de la wilaya de Timimoune, "Hakim Hamouda" d’Adrar, "Aba Kroum" de Béni Ouanif (Béchar) se succèderont sur scène tout le long de ces journées. En marge de la manifesta tion, une rencontre sera tenue sur "le patrimoine et des arts de chant et folklore anciens des zones sahariennes" avec la participation de spécialistes en la matière. Un atelier sur des instruments rythmiques a été également programmé par les organisateurs. Il est prévu également des récitals poétiques traitant des thèmes de la résistance populaire, des épopées de la glorieuse guerre de libération nationale et le recouvrement de la souveraineté nationale. L’organisation de cette manifestation vise à contribuer à promouvoir le patrimoine culturel et artistique au sein de la population. Les jeunes artistes et les associations culturelles saisiront cette opportunité pour mettre en exergue leurs talents et leur savoirfaire, a-t-on indiqué.