Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, dimanche, la capacité du peuple algérien à battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter à la sécurité et à la stabilité du pays.

Dans un message adressé à la nation, à la veille de la célébration du 59e anniversaire de l'Indépendance et de la jeunesse, le Président de la République a soutenu que "le peuple algérien, qui a conforté sa glorieuse Marche par la référence du 1er Novembre, est en mesure de battre en brèche les intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter à la sécurité et à la stabilité du pays".

Il a souligné, dans ce sens, la détermination du peuple algérien à "affronter, résolument et énergiquement, tous ceux qui seraient tentés de s'attaquer à l'Algérie, forte par son peuple et son armée".