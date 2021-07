L'historien et chercheur, Iddir Hannachi a appelé dimanche à Alger à l'intensification et au renforcement des recherches en matière d'histoire et à la préservation de la mémoire nationale pour la commémoration des sacrifices de nos aïeux depuis le début de l'occupation française en 1830 jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale le 05 juillet 1962.

Dans une conférence sur les évènements phares dans l'histoire de l'Algérie durant les 19 et 20 siècles, l'historien, également enseignant au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran (CRASC) a fait savoir que peuple algérien avait refusé de se soumettre à l'occupation française dès son avènement sur cette terre en menant des résistances populaires pour recouvrer ses terres spoliées.

M. Hannachi a appelé les historiens et les jeunes à s'inspirer de ces résistances et sacrifices du peuple algérien dans l'objectif de poursuivre le parcours de préservation de l'identité et de l'unité nationale. Par ailleurs, il a évoqué la résistance populaire menée par Moh amed Ben El-Hadj El-Mokrani qui a été élargie après l'intervention des Zaouias Rahmania sous la direction du Cheikh Mohamed Ameziane El-Haddad en 1871 en vue de protéger la religion et l'honneur et recouvrer les terres spoiliées par les colons, précisant que le nombre de ceux ayant pris l'arme contre la France était de 20.000 personnes.

Cette révolution populaire a donné plus de 100.000 martyrs outre la confiscation de deux millions d'hectares de terres, l'imposition de 30 millions de francs-or aux résistants, la saisie de 80.000 fusil et des procès contre 213 héros de cette résistance populaire à Constantine. Le même historien a estimé que "cette résistance est la plus grande halte révolutionnaire en Algérie durant le 19e siècle où 350 batailles ont été menés contre l'armée de l'occupant".