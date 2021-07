Le ministère de la Justice organisera, du 4 au 8 juillet, des cycles de formation au profit de nombre de magistrats et d'employés du secteur, en coordination avec les instances internationales, européennes et arabes, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Selon la même source, dans le cadre de la coopération avec le programme européen de lutte contre la cybercriminalité, 03 cadres et deux magistrats participeront à la sixième réunion du comité de pilotage du programme européen de lutte contre la cybercriminalité par Internet le 8 juillet, organisée par le Conseil européen.

Au cours de cette réunion, les progrès réalisés dans le cadre de ce programme au cours des derniers mois en Algérie, par rapport aux résultats attendus, seront discutés.

Au cours de la même réunion, des propositions et un plan d'action pour le reste de l'année seront présentés et approuvés, y compris l'aspect lié à l'accompagnement du programme de formation initiale et continue dans le domaine de la cybercriminalité.

Une magistrate participera à des cours en ligne en anglais sur "Le rôle du cyber-écosystème de l'Union européenne dans la stabilisation de la cybersécurité mondiale", du 6 au 8 juillet, organisés par la Cyprus Digital Security Authority et la Cyprus Defence and Security Academy sous les auspices du Collège européen de défense et de sécurité.

Selon le communiqué, cette formation vise à présenter les bases du cyber-écosystème de l'Union européenne et à examiner comment ces piliers peuvent renforcer la stabilité de la sécurité mondiale en consolidant la cyber-résilience, en renforçant la confiance, en renforçant la coopération entre acteurs concernés et en échangeant des points de vue et les bonnes pratiques avec des experts des institutions de l'Union européenne et des Etats membres.

Concernant la coopération avec le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, quatre magistrats dont un magistrat de la Direction des affaires pénales et des grâces participeront à un webinaire sur "la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique de l'ouest" les 6 et 7 juillet", organisé par un groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme chargé du renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest, coprésidé par l'Algérie et l'Allemagne dans le cadre d'un programme de travail annuel.

Cet atelier constituera une n ouvelle occasion pour l'Algérie de prendre connaissance des questions sensibles de financement du terrorisme dans la région de l'Afrique de l'ouest et les efforts et les initiatives initiées à titre individuel ou collectif en vue d'éradiquer ce fléau mais également une occasion pour réitérer la criminalisation du paiement des rançons aux groupes terroristes et ses répercussions dangereuses sur les pays et les peuples de la région.

Prendront part à cet atelier, les Etats membres du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (29 Etats, les Etats de l'UE, 22 Etats africains et 21 organisations régionales et internationales).

L'organisation de cet atelier est intervenue suite à l'accroissement des menaces terroristes dans la région de l'Afrique de l'ouest et la relation entre le terrorisme et le crime transfrontalier dans les frontières avoisinant l'Algérie.

Dans le cadre de la coopération avec le Centre arabe de recherches juridiques et judiciaires, deux magistrats participeront à un webinaire sur "la légalité et la justice d'arrestation" après l'exécution du verdict du tribunal et la justice et la fin de la durée d'arrestation" du 6 au 8 juillet organisé par le Centre.

Lors de ce webinaire, il sera question des mesures d'arrestation dans le cadre de l'instruction, les mesures de détention a dministrative et la légalité et la justice de l'arrestation après l'exécution du verdict du tribunal, a ajouté le communiqué.