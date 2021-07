Le bilan du crash d'un avion militaire C-130 dans le sud des Philippines s'est alourdi à 50 morts, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

Tous les 96 passagers et membres d'équipage au bord du C-130 qui s'est écrasé à l'atterrissage dimanche sur l'île de Jolo, dans la province de Sulu (sud), ont été retrouvés, selon le ministère.

Ce dernier a indiqué que 47 soldats ont péri dans l'accident tandis que 49 autres ont été blessés, ajoutant que trois civils au sol ont également été tués et quatre autres blessés.

Le général de division Edgard Arevalo, porte-parole des Forces armées des Philippines, a déclaré que les opérations de récupération des pièces de l'appareil, y compris la boîte noire, sont en cours sur le site de l'accident. Une équipe d'enquête est en route pour se rendre à Sulu, a-t-il confirmé lors d'un entretien à la radio. L'avion transportait des militaires nouvellement formés lorsqu'il s'est écrasé et a pris feu après avoir dépassé la piste d'atterrissage dimanche vers 11H30 (03H30 GMT).