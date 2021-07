Les services de la police de Mostaganem ont arrêté un organisateur de traversées d’émigration clandestine et ont saisi du matériel, a-t-on appris dimanche de source sécuritaire.

L’opération intervient suite à une patrouille des éléments de la brigade de lutte contre l’émigration clandestine de la police judiciaire au niveau de la plage Salamandre où un taxi suspect à son bord cinq individus a été intercepté à proximité de la Crique.

Les investigations ont révélé que quatre individus en provenance de la wilaya de Batna s'apprêtaient à une traversée clandestine par mer et que le taxieur est l’instigateur principal de cette opération avec un acolyte en état de fuite.

Sur la base d'un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem, la police a retrouvé dans le domicile du prévenu principal, une embarcation du genre plaisancier et un moteur de 75 chevaux, a-t-on fait savoir. Pour les chefs d’inculpation de tentative de sortie du territoire national de manière clandestine, une procédure judiciaire a été engagée contre le prévenu qui a été déféré devant le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem et les recherches sont en cours pour retrouver son acolyte.