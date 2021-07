Le Fonds monétaire international a révisé en hausse la croissance attendue cette année aux Etats-Unis et exhorté l'administration Biden à supprimer les droits de douane punitifs mis en place sous Donald Trump notamment dans le secteur de l'acier et de l'aluminium. "La croissance en 2021 devrait être de quelque 7%, le rythme le plus rapide en une génération", soit 25 ans, indique le FMI jeudi dans son rapport annuel sur la première économie du monde, qualifiant la reprise économique de "remarquable" après la récession historique en 2020. Le Fonds salue de nombreuses mesures économiques prises par le président démocrate Joe Biden pour soutenir l'économie mais juge "très préoccupant que bon nombre des distorsions des échanges commerciaux introduites au cours des quatre dernières années restent en place".