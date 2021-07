Le concours entre les établissements de l'enseignement supérieur, lancé sous le thème "Un projet, un brevet", par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au profit des étudiants innovateurs et des start-up, a vu la distinction de deux étudiants qui ont décroché la première place à l'échelle nationale.

Dans un communiqué de l'Université des sciences et de la technologies Houari Boumediene (USTHB), le recteur de l'USTHB, Pr. Djamel Eddine Akretche a supervisé la cérémonie de distinction des étudiants Daghmane Soheib et Chekirane Mohamed Amine de la Faculté de Génie mécanique et Génie de procédés de l'USTHB après avoir remporté la première place à l'échelle nationale dans le grand concours entre les établissements de l'enseignement supérieur organisé sous le thème "un projet, un brevet". Cette distinction est revenue aux deux étudiants pour leur participation à un projet scientifique innovant dans le domaine de l'environnement, intitulé "du plastique aux hydrocarbures", sous la supervision du Dr. Abchiche Hassina. La première édition de cette initiative a été lancée le 22 mars dernier et le nombre des projets innovants inscrits au concours s'élève à 54 projets, entièrement soumis à une évaluation préliminaire par des experts en la matière.

L'opération a donné lieu à "la sélection de 25 projets dans six domaines à savoir, la technologie industrielle et des matières, la technologie de communication et de l’information, la santé, l’environnement", l’énergie et les énergies renouvelables et l’agriculture et l’industrie alimentaire.