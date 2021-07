"Les efforts déployés par Sonatrach ont permis, en dépit de l'impact négatif de la crise sanitaire, d'atteindre des résultats positifs, notamment en matière d'exploration et de renouvellement des réserves, de mise en service de nouveaux projets et infrastructures gazières et d'exportation, pour la première fois de la décennie, de gasoil et d'essences", a souligné M. Hakkar dans un message de félicitations adressé au collectif du groupe ainsi qu'à l'ensemble du peuple algérien à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Sonatrach a initié, en outre, de grands chantiers et multiplié l'implémentation de projets structurants qui vont contribuer à instituer de profonds et salutaires changements dans la production et l'exploitation des hydrocarbures, le dével oppement de la pétrochimie, mais également dans les modes de gouvernance et de gestion des ressources humaines, a fait savoir le premier responsable du groupe public.

Ces projets constituent des "indicateurs encourageants qui nous incitent à l'optimisme et à appréhender l'avenir avec sérénité", selon le PDG.

Il a évoqué également les chantiers engagés par le Sonatrach en matière de mode de gouvernance et de gestion des ressources humaines dans le but d'accélérer la modernisation du groupe afin d'atteindre les standards adoptés par les grands groupes énergéticiens de son envergure.

M. Hakkar a expliqué que la" préoccupation majeure" de Sonatrach, pour les prochaines années, "est de réussir le saut qualitatif indispensable pour maintenir et conforter son rôle en tant que locomotive de l'économie nationale et entreprise leader dans la démarche de transformation de son tissu industriel et sa mise à niveau des très hauts standards de gouvernance et d'efficacité opérationnelle".

Le PDG a rappelé, dans le même contexte, que Sonatrach, "intimement lié" à l'oeuvre d'édification national, n'a eu de cesse de contribuer à renforcer ses capacités de production, en plus de diversifier ses champs d'intervention et conforter ses assets sur l'ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures.

Cela tout en i nvestissant les nouveaux domaines des énergies nouvelles et renouvelables qui constituent l'autre gisement inépuisable de l'Algérie et que "Sonatrach valorisera de plus en plus à l'avenir", a-t-il insisté.