Organisée par l'Agence algérienne du rayonnement culturel (AARC), cette exposition sera l'occasion pour ces jeunes artistes d'exposer leurs œuvres et de trouver des opportunités de commercialisation, et pour les visiteurs et amateurs de cet art de découvrir les créations des quatre lauréats Ahmed Zerkaoui, Amina Hadjer Mihoub, Ben Salah Issac Abderahmane et Abdennour Dhababi, dont les toiles font ressortir un talent subtil dans l'expression de thèmes liés à l'environnement, la culture, le patrimoine et l'authenticité. Les participants à cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 14 juillet ont salué cette initiative qui se veut un encouragement pour eux afin de poursuivre leur activité et donner le meilleur, car, ont-ils dit, l'ouvertur e des espaces aux artistes contribue forcément au développement de cet art. La villa Dar Abdeltif abrite également, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, une autre exposition consacrée au livre sous le titre "Le livre... une liberté", qui prévoit des ventes-dédicaces d'ouvrages de plusieurs maisons d'édition nationales. Elle se poursuivra jusqu'au 7 juillet.