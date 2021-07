Le taux de réussite à l'examen du Brevet de l'Enseignement Moyen (BEM-session 2021) a atteint 64,46 %, a annoncé dimanche le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

Sur 620.583 candidats qui se sont présentés à ces épreuves du 15 au 18 juin dernier, 400.053 ont décroché le sésame pour accéder aux études secondaires, sachant que le nombre des candidats inscrits en vue de passer l'examen, a été estimé à 625.205 candidats.

Concernant les candidats admis avec mention, leur nombre s'élève, selon la même source, à 219.539 admis répartis entre 4.303 admis avec mention excellent, 35.093 admis avec mention très bien, 71.108 admis avec mention bien, ainsi que 109.035 candidats ayant été admis à l'examen avec mention assez bien.

Ainsi, le nombre des élèves de la 4e AM admis à la 1e AS s'élève à 452.144 admis, soit un taux de 72,86 %. Les résultats de la session de juin 2021 ont connu " une amélioration" de l'ordre de 9%, comparativement à ceux enregistrés lors de la session 2019," en dépit des circonstances exceptionnelles de scolarisation lors de l'année scolaire 2020-2021", d'autant plus que l e ministère a affirmé, à ce propos, que le secteur " n'a pas connu de tels résultats depuis plusieurs années".

Cette amélioration s'explique, selon le ministère, par "l'adoption du système d'enseignement par groupes et de permanence, qui a été salué par les membres de la communauté éducative".

Le ministère a également présenté ses "sincères" félicitations aux admis à la première année secondaire, leur souhaitant "davantage de succès et d'épanouissement dans leur cursus scolaire".

La tutelle a aussi remercié l'ensemble des membres de la communauté éducative pour les efforts consentis tout au long de l'année scolaire "en matière d'accompagnement des élèves et d'amélioration du niveau de la performance éducative et des prestations en vue de réaliser les objectifs escomptés".

Le taux d'admission des élèves des classes de la quatrième année du cycle moyen pour la saison scolaire 2019-2020 avait atteint 90,61 %. Ce taux représente le nombre global des élèves ayant obtenu une moyenne neuf (9) ou plus sur 20 durant les deux semestres (1 et 2) de l'année scolaire 2019-2020, ainsi que ceux admis après leur réussite à la session septembre 2020.