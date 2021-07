Le Directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion Zreb Essaid a fait état samedi à Blida d'une "hausse notable" dans le nombre des détenus ayant pris part aux examens de fin d’année (BEM et baccalauréat) durant l'année scolaire 2020/2021.

"Cette année scolaire (2020/2021), qui a été exceptionnelle au regard du contexte sanitaire que traverse par le pays en raison de la Covid-19, a enregistré une hausse notable dans le nombre des détenus ayant pris part aux examens de fin d’année », a indiqué M.Zreb dans une déclaration à la presse, en marge du coup d’envoi de manifestations sportives et culturelles, au profit des détenus des établissements pénitentiaires du pays, à l’occasion de la célébration du 59eme anniversaire des fêtes de l’indépendance et de la jeunesse.

Il a fait part d’une "hausse de l’ordre de 59% dans le nombre des détenus candidats au baccalauréat et de 48% dans le nombre de ceux ayant passé le BEM, comparativement à l’année scolaire 2019/2020".

Le DG de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion qui a affirmé que "si le détenu n’a plus sa li berté, cela ne signifie pas qu’il a perdu sa dignité et son patriotisme", a cité pour preuve le "nombre croissant des détenus ayant suivi des cours dans différents cycles éducatifs, durant cette année, estimés à 35.922 détenus", a-t-il informé.

Ce nombre de détenus se répartit à raison de 28.917 suivant des cours à distance, 52 dans l’enseignement supérieur, 6.953 en cours d’alphabétisation, 5.084 en baccalauréat et 4.103 en BEM. Leur encadrement est assuré par au moins 1.061 encadreurs, selon les chiffres fournis par M. Zreb.

Il a également fait part du recensement, cette année, de 35.482 détenus inscrits en formation professionnelle et artisanale dans quelque 142 spécialités, dont 1.077 détenus en formation artisanale. Leur encadrement est assuré par 548 formateurs.