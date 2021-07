Le Secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a expliqué samedi à Alger la participation de son parti au prochain gouvernement par son appui à tout effort servant l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt général.

Intervenant à l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil national du RND au Centre international des conférences (CIC), M. Zitouni a fait savoir que sa rencontre avec le président de la République était "une occasion pour exprimer clairement l'adhésion du RND à l'effort de construction des institutions, et montrer son intérêt à accepter l'invitation du Président à l'associer dans le prochain gouvernement parmi la majorité présidentielle".

Le RND a choisi "d'être réaliste dans la pratique et le soutien de toute initiative servant l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt général, ce qui explique sa participation au gouvernement", a-t-il précisé. Et de poursuivre "nous avons perçu chez monsieur le Président, lors de la rencontre, une véritable volonté et une conviction politique avérée pour la réalisation de profondes réformes visant la construction d' une Algérie nouvelle fondée sur le respect de la volonté populaire, ce qui nous amène délibérément à soutenir politiquement et parlementairement la prochaine composante sans accepter de quelconques déviation ou relâchement dans l'accomplissement des missions".

L'obtention de 58 sièges dans les législatives "dénote expressément la confiance des Algériens envers le pôle nationaliste pour les représenter dans le Parlement et le Gouvernement, et traduit l'enracinement du parti au milieu des citoyens", a souligné M. Zitouni, pour qui une telle confiance donne "l'assurance en avenir radieux pour le RND". Il a relevé, dans le même contexte, "quelques lacunes tout le long du processus électoral", plaidant à ce propos pour "l'amendement du code électoral afin d'imprimer davantage de transparence sur les différentes phases des élections en leur conférant plus de crédibilité".

Evoquant, par ailleurs, la situation économique du pays, le SG du RND a indiqué que "le décollage économique auquel tout le monde aspire ne saurait être réalisé si l'on ne libère pas l'acte économique de la bureaucratie et l'on ne renforce pas notre système législatif par d'autres textes consacrant la bonne gouvernance dans la gestion et la rationalisation des dépenses".

Il faudrait tout de même, poursuit-il, "donner à chacune d es wilayas son droit et respecter ses spécificités et nature", d'où l'impératif pour le Gouvernement, selon lui, "d'amorcer de véritables réformes économiques structurelles efficientes et conforter les procédures légales pour prévenir l'économie de la corruption, la dilapidation des deniers publics ou encore l'évasion fiscale".

Pour ce qui est du renforcement du front interne, M. Zitouni a affirmé qu'il s'agissait là "d'une revendication fondamentale devant faire l'objet d'un consensus national", réitérant les positions du Rassemblement "en faveur de l'institution militaire et la continuité des instituions de l'Etat en contrecarrant tout appel visant leur atteinte ou leur déstabilisation". Quant à la nomination de M. Aïmene Benabderrahmane au poste de Premier ministre, il a dit "nous voyons en lui le savoir-faire nécessaire pour la prochaine phase qui sera économique par excellence, car l'Algérie s'apprête à lancer des chantiers économiques d'envergure afin de sortir de la crise".

Consacrée à l'examen et débat des questions d'ordre réglementaire au plan interne, et d'autres nationales et internationales, la deuxième session du Conseil national du RND a connu la distinction du ministre du Commerce et de l'ancien membre dirigeant du RND, le défunt Bakhti Laïb. A l'ordre du jour également figu raient la présentation du rapport d'activité du parti entre les deux sessions parlementaires, la composition des comités de réglementation du Conseil national pour validation, avant d'écouter les interventions des membres du Conseil, la présentation, puis la validation des rapports des cinq comités, en attendant la présentation de la réglementation politique finale pour validation plus tard.