Des doyens des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya de Djelfa ont évoqué les manifestations spontanées de liesse, qui ont envahi les rues à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962, durant lesquelles les citoyens ont exprimé leur joie d’avoir recouvert leur liberté et leur souveraineté nationale, grâce aux sacrifices des chouhada.

Ces événements heureux demeurés vivants dans leurs mémoires après plus d’un demi-siècle (59 ans), ont été notamment évoqués par Maàmar Benraâd, ancien scout du groupe "El Amel", devenu à l’indépendance cadre au niveau des services de la poste et des télécommunications, qui s’est rappelé, dans un entretien avec l’APS, de la tenue de "marches spontanées dans toutes les rues de la ville", avec la participation de tous les citoyens (adultes et enfants), qui "ont voulu exprimer leur bonheur d’avoir accédé à l’indépendance, au même titre que leur satisfaction à l’égard des résultats du référendum du 1 juillet 1962", a-t-il souligné.

M. Khalifa Leboukh, également, ancien scout et chercheur en histoire, a affirmé, quant à lui, l’"importante par ticipation des scouts dans les festivités du 5 juillet, qui ont déferlé sur tout le pays", se souvient-il, relevant la présence remarquée des SMA dans les festivités officielles organisées à la veille du cessez le feu (19 mars 1962) dans la ville de Charef (50 km à l’ouest de Djelfa).

Le responsable du musée du scout de Djelfa, Ahmed Boukelkhal a signalé, pour sa part, l’enrichissement dernièrement du coin photos de ce musée, avec des photos historiques, offertes par le photographe Said Sakhri et le spécialiste en patrimoine Belakhdar Chouli. L’une de ces photos montre des jeunes et des enfants de Djelfa manifestant leur joie débordante dans les rues, suite à l’indépendance de leur pays, tandis qu’une autre fait apparaître un groupe de jeunes (filles) élèves de l’école "El Ikhlass", ainsi que des infirmières célébrant cette journée grandiose de l’indépendance de l’Algérie.

Le mouvement scout, gloire et héroïsme

A son tour, M.Slimane Kacem, historien et chercheur spécialisé dans l’histoire de la wilaya VI, a souligné l’" importance du rôle du mouvement scout dans le combat pour le recouvrement de la souveraineté nationale, à Djelfa, reflété notamment par sa contribution dans le mouvement national et la glorieuse guerre de libération nationale, a-t-il indiqué. Cet historien a rele vé la présence des groupes scouts aux premiers rangs des manifestants, à la veille de la proclamation de l’indépendance, dans les régions de Bahrara, Feidh Batma, Dar Chioukh et Charef.

"Cette dernière ville a enregistré les 2emes plus grandes manifestations de l’indépendance à l’échelle nationale, après celles de M’doukel à Batna. Une preuve", selon la même source" des importants sacrifices consentis par les SMA avant et après la guerre de libération nationale", a-t-il dit. Le mouvement scout fut, également, d’une importante contribution dans le développement des principes du volontariat, de l’entraide, de la solidarité sociale, de la sensibilisation des générations et de l’ancrage chez elles de l’esprit du nationalisme et de la défense du pays, depuis la fondation, en 1939, du premier groupe scout musulman du nom d’" El Amel ", à l’initiative des commandants Mohamed Zenati, Mohamed Bousaid, Mohamed Belhadj, et Ahmed Choukri, sous l’impulsion du commandant général du mouvement scout national Mohamed Bouras. Le mouvement scout ne se limita pas au groupe "El Amel" de Djelfa, a ajouté le même chercheur. Le commandant Omar Maiza a institué les bases du mouvement scout dans la région de Dar Choukh, en s’inspirant de ce qui avait lieu dans la ville Miliana, en 1952. Ce fut là le prélude au lanceme nt des premiers jalons du scoutisme, en compagnie de Belkheiri Lahbib, Benmsira Mebrouk et El Heddi Mokhtar. L’institution du mouvement scout à Dar Chioukh coïncida avec la déclaration de la guerre de libération nationale, avant sa consécration effective en 1961, puis la naissance d’un groupe scout filles à Djelfa, sous le nom "El Mouna".