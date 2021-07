Le Rwanda et le Burundi se sont engagés à normaliser leurs relations, en renforçant leur coopération bilatérale après plus de cinq ans de tensions, rapportent dimanche des médias.

"Nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre et à enterrer la hache de guerre entre le Burundi et le Rwanda, et nous sommes prêts à travailler avec le Rwanda ", a déclaré le Président burundais Evariste Ndayishimiye à l’occasion de la commémoration du cinquante-neuvième anniversaire de l’indépendance du Burundi, le 1er juillet, à Gitega, la capitale burundaise. Le Premier ministre rwandais, Edouard Ngirente, au nom de Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a déclaré que "le moment est venu pour le Burundi et le Rwanda de s’appuyer sur les fondements solides de nos liens historiques et culturels afin de parvenir à la prospérité et au développement durable". " Nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d’amitié et de coopération au profit de nos deux peuples", a-t-il ajouté. Les tensions entre Gitega et Kigali, remontent à 2015 après que Gitega a it accusé Kigali d’entretenir un mouvement des réfugiés, majoritairement Tutsi, qui nourrissait l’ambition de renverser le pouvoir à cette époque. C'est la première visite d'un chef d'Etat ou de gouvernement rwandais au Burundi depuis la détérioration des relations entre les deux voisins en 2015. Avec l’avènement de Evariste Ndayishimiye à la tête du Burundi, une détente s’est imposée entre les deux pays.