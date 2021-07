"Nous exhortons tous les partis nationaux et la mission de l'ONU à assumer leurs responsabilités et à donner la priorité à l'intérêt public et à se mettre d'accord sur une formule qui garantit la tenue d'élections à temps et permettra au peuple libyen d'exercer leur droit de vote", a soutenu M. Dbeibah dans un tweet.

Le Coordonnateur de la Mission des Nations unies en Libye, Rizdon Zeninga, a annoncé vendredi, dans un communiqué, que le Forum de dialogue politique libyen (FDPL) à Genève n'était pas parvenu à un accord portant sur la base constitutionnelle des élections libyennes.

Mardi, des médias libyens ont rapporté que des divergences importantes ont caractérisé les travaux de la réunion du FDPL quant notamment au mode d'élection du prochain président libyen.

"L'option pour une liste individuelle ou avec colistiers pour les candidats à la présidentielle a été la principale divergence.

L'exclusivité de la nationalité pour le candidat à la présidentielle et les prérogatives du futur président ont été aussi des points de discorde", ont souligné les médias.

Les divergences entre les membres du FDPL ont été aussi importantes, au sujet du mode de l'adoption de la nouvelle Constitution "en ce sens que certains plaident pour l'adoption de la nouvelle Constitution par la Chambre des représentants du peuple et d'autres mettent en avant la voie référendaire".

La situation en Libye s'est nettement améliorée depuis quelques mois.

Un gouvernement d’unité nationale et un nouveau Conseil Présidentiel ont pris leurs fonctions le 16 mars 2021, pour conduire le pays aux élections législatives et présidentielle prévues le 24 décembre prochain.