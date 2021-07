QUELS SONT LES BESOINS QUOTIDIENS EN EAU ?

Un adulte doit boire au minimum 8 verres de 200 ml d'eau par jour, soit 1,5 litre par jour, afin de s'assurer une bonne santé. Une hydratation régulière, qu'elle passe par de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet, reste vitale.

QUAND DOIT-ON VEILLER À BIEN NOUS HYDRATER ?

Nos besoins hydriques augmentent pendant les fortes chaleur, lors d'une activité physique ou encore lorsque nous avons de la fièvre. Les femmes enceintes, les bébés et les personnes âgées doivent être particulièrement vigilants. En effet, l'eau consommée par la future maman a une incidence sur le bon développement du fœtus, ainsi que sur le volume du liquide amniotique. La femme qui allaite doit quant à elle boire au moins 2 litres d'eau par jour.

COMMENT CHOISIR SON EAU ?

Eau de source, eau minérale, eau du robinet... Veillez à choisir votre eau en fonction de vos besoins. Les eaux minérales naturelles restent les eaux les plus contrôlées. Si elles ne subissent aucun traitement, elles doivent respecter des critères de qualité plus sévères que les eaux du robinet. Néanmoins en France, nous pouvons boire cette dernière sans crainte.

Boire de l'eau vous permet de réguler la température corporelle. Une bonne hydratation garantit une bonne digestion, préserve les muscles, et contribue au maintien du volume de sang dans le corps. Dans le sang, l'eau assure le transport des minéraux, des vitamines et de tous les nutriments essentiels au fonctionnement de nos cellules. Une bonne hydratation garantit enfin le maintien des capacités cognitives et mentales.

A l'inverse, un taux de déshydratation de 2 % a un effet sur les fonctions et les performances. Fatigue, mauvaise humeur, temps de réaction, mémoire à court et à long terme et attention peuvent s'en trouver impactés.

1/9 - L'eau contribue au bon fonctionnement des muscles

Boire de l'eau apporte de nombreux bienfaits à vos muscles. Composés de 80% d'eau, leur bonne hydratation permet de prévenir les risques de lésions musculaires et tendineuses, de claquages, les crampes ou encore les élongations.

2/9 - L'eau améliore le transit intestinal

Vous hydrater suffisamment contribue à améliorer votre transit intestinal. Les eaux riches en minéraux se trouvent particulièrement efficaces.

3/9 - L'eau prévient l'apparition de l'acné

Et si boire 8 verres d'eau au quotidien vous permettait de diminuer les poussées acnéiques et inflammatoires ? L'eau représente un frein majeur face aux effets néfastes du froid, du soleil ou encore du vent.

4/9 - L'eau humidie les yeux

S'hydrater correctement permet d'humidifier vos articulations et vos yeux. Boire de l'eau vise également à diminuer votre fatigue quotidienne.

5/9 - L'eau hydrate la peau

Boire 1,5L d'eau au quotidien hydrate votre peau en profondeur et lui apporte un aspect moins terne. Une bonne hydratation contribue également au renouvellement de la salive, ainsi qu'au maintien de l'humidité de la bouche.

6/9 - L'eau élimine les toxines du corps

Boire de l'eau permet d'éliminer les toxines accumulées par les reins. Ainsi, une bonne hydratation diminue le vieillissement et renforce votre résistance naturelle.

7/9 - Boire de l'eau régule la température corporelle

Pendant les fortes chaleurs, vous avez tendance à boire davantage ? Ce besoin provient de la chaleur : elle accélère la déshydratation.

8/9 - L'eau aide à prévenir les infections urinaires

Boire 1,5L d'eau chaque jour vous aidera à lutter contre l'apparition de cystites (ou infections urinaires).

9/9 - L'eau contribue à la perte de poids

L'eau reste votre allié majeur pour entretenir votre ligne. Avant (ou pendant) chaque repas, vous hydrater procure un sentiment de satiété de quelques minutes, ce qui évite de se jeter sur des quantités de nourriture astronomiques.