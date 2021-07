La finale de la Coupe de la Confédération africaine de football entre les Algériens de la JS Kabylie et les Marocains du Raja Casablanca, prévue le 10 juillet au stade de l'Amitié Général-Mathieu-Kérékou de Cotonou (Bénin), débutera à 20h00 (locales et algériennes), a indiqué l'instance africaine samedi.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes pour diriger cette finale. Il sera assisté de Zakhele Thusi (Afrique du Sud) et Souru Phatsoane (Lesotho). Quant à l'arbitre Janny Sikazwe (Zambie), il sera chargé de la VAR. Victor Miguel de Freitas, âgé de 38 ans, est un arbitre sud-africain d’origine portugaise.

En 2011, il a été certifié arbitre international. Il a officié des matchs dans de grandes compétitions africaines.

Il a ainsi dirigé plusieurs matchs en Ligue des Champions africaine, en Coupe de la Confédération, en Coupes d'Afrique des nations Guinée-Equatoriale-2015 et Egypte-2019, en Coupe d'Afrique des nations U-17 Gabon-2017 et en Coupe du monde U-17 de la FIFA Brésil-2019.

Au total, Miguel de Freitas a officié presque 250 ma tchs de haut niveau. La JSK a validé dimanche dernier son billet pour sa première finale continentale depuis 2002, en battant les Camerounais de Coton Sport (3-0) à Alger. Au match aller, les "Canaris" se sont également imposés 2-1 à Yaoundé. Le Raja Casablanca s'est qualifié lui face aux Egyptiens du FC Pyramids (aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 5-4).