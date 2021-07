Le ministère tunisien de la Santé a signalé 6.184 nouveaux cas positifs à la COVID-19 durant les dernières 24 heures.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère de la Santé fait état de 82 décès supplémentaires en une journée. Ainsi, le pays comptait 438.945 cas confirmés de COVID-19 depuis l'apparition de la pandémie, en mars 2020, dont 15.261 décès. Quant au nombre des guérisons, le même bilan totalise 360.645 cas, d'après les chiffres officiels du ministère tunisien de la Santé. Jusqu'à présent, 3.401 patients, atteints de la COVID-19, sont toujours hospitalisés dont 605 en soins intensifs et 139 sous respiration artificielle.

Il est à noter que 45% des inscrits sur la plateforme électronique Evax sont désormais primo-vaccinés. En effet, au 112e jour de la campagne nationale de vaccination en Tunisie, 1.912.160 personnes sont vaccinées parmi 2.990.404 inscrits sur la plateforme Evax.

La Tunisie traverse, depuis deux semaines, une troisième vague de propagation de la COVID-19 qualifiée, par les autorités sanitaires, de "tsunami épidémique", le taux de remplissage des hôpitaux atteignant 100% dans de nombreuses zones et provinces du pays.

Plusieurs régions du pays sont confinées, tandis que les rassemblements et fêtes ont été interdits dans la capitale, Tunis, et plusieurs grandes villes avec un couvre-feu nocturne durci, soit de 20h à 5h du matin jusqu'au 14 juillet prochain.