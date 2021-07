Plus de 183.416.370 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur la journée de samedi, 7.796 nouveaux décès et 395.360 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.635 nouveaux morts, l'Inde (955) et L'Ouganda (799).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 605.493 décès pour 33.713.912 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 523.587 morts et 18.742.025 cas, l'Inde avec 402.005 morts (30.545.433 cas), le Mexique avec 233.580 morts (2.537.457 cas), et le Pérou avec 193.069 morts (2.063.112 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 586 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (310), la Bosnie (295), la République tchèque (283) et la Macédoine du Nord (263).

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient dimanche à 10H00 GMT 1.287.487 décès pour 37.890.637 cas, l'Europe 1.172.523 décès (54.768.436 cas), les Etats-Unis et le Canada 631.831 décès (35.130.229 cas), l'Asie 584.988 décès (40.536.012 cas), le Moyen-Orient 151.184 décès (9.400.462 cas), l'Afrique 145.692 décès (5.634.713 cas), et l'Océanie 1.136 décès (55.890 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).