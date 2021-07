Les participants à la session de formation sur le diabète, ouverte jeudi à Mostaganem, ont souligné l’importance de la formation continue du médecin généraliste dans les domaines du diagnostic et du suivi des patients atteints de diabète et de ses différentes complications.

Le président de l’association des médecins généralistes de la wilaya, Hadjidj Redouane, a insisté sur le développement des compétences du médecin généraliste pour le traitement des diabétiques, soutenant que le diagnostic et le suivi des malades diabétiques réduisent les complications et les effets sur la femme enceinte et le fœtus, ainsi que sur les personnes atteintes de manière générale et que l’éducation sanitaire aide également à la gestion parfaite de la maladie. De son côté, le médecin Mezad Khadidja a indiqué que le médecin généraliste reçoit différents cas de diabétiques et se trouve devant un défi continu concernant les nouveautés de cette maladie, du point de vue médicament et des régimes, ce qui nécessite une formation continue de ce premier maillon du système sanitaire.

Après avoir abordé un nombre de cas, notamment celui de changement des médicaments sans consultation le médecin, elle a affirmé que "faire face aux complications affectant le cœur, l’œil ou le rein nécessite une formation continue et qualitative". Au sujet du diabète à l’ère de la pandémie de Covid-19, Dr Hamoudi Mansour a indiqué que les études sont encore nouvelles et continues, soulignant que les remarques du terrain ont montré les effets du covid-19 sur les diabétiques en comparaison avec les autres malades chroniques.

Concernant la période post Covid, il a appelé à faire preuve de prudence et de vigilance et de respecter de manière rigoureuse les mesures de prévention contre cette pandémie.

Cette formation de trois jours, organisée par l’association de wilaya des médecins généralistes en coordination avec l’établissement hospitalier universitaire d’Oran, enregistre la participation de 40 médecins généralistes des wilayas de Mostaganem, Oran, Relizane et Mascara et comprend cinq ateliers sur le diagnostic et la classification du diabète et ses complications aiguës.