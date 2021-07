Un programme de collecte de poches de sang "spécial été", a été lancé samedi à El Khroub (Constantine), à l’initiative de l’association de wilaya Safir Essiha en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine (CTS), relevant du centre hospitalo universitaire (CHU) Dr. Benbadis.

L’opération, dont le coup d’envoi a été donné depuis le centre culturel M’hamed Yazid de la commune d’El Khroub, aura pour but essentiel de palier au déficit signalé et de couvrir les besoins des établissements de santé pendant la saison estivale, où la demande de sang s’accroît, a déclaré à l’APS le président de cette association, Toufik Sefari.

La décision de lancer cette initiative qui touchera différentes communes de la wilaya, intervient également en cette période exceptionnelle marquée par la reprise de la propagation de la Covid -19, d’où la nécessité d’intensifier les efforts pour la collecte d’un nombre important de poches de sang, devenant souvent rares durant l’été, a ajouté la même source. L’opération qui se poursuivra tout au long de la saison estivale a été marquée par une affluence "co nsidérable" aussi bien des membres de cette association que de citoyens venus de différentes zones de la commune d’El Khroub, a fait remarquer M. Sefari qui a estimé que cette action humanitaire est le meilleur reflet de la solidarité nationale. Pour rappel, une campagne similaire a été organisée, la mi juin dernier, par cette même association dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des donneurs du sang (14 juin), ayant permis la collecte d’une centaine de poches de sang.

Ce nouveau programme de collecte a été tracé en complément des actions de collecte de sang, initiées dans le cadre des directives du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour le soutien des structures de santé de la wilaya en matière de sang, et ce, depuis la propagation de la pandémie de Covid -19, a affirmé de son côté le directeur du CTS du CHU Benbadis, Khaled Bouzenda.

Depuis l’apparition du coronavirus dans la wilaya de Constantine, plus de 2.300 poches de sang ont été collectées par l’association Safir Essiha, réservées plus particulièrement à cette catégorie de malades, a fait savoir par ailleurs M. Sefari.