L’établissement public hospitalier spécialisé "Mère et enfant" est entré samedi en service à Tissemsilt, a annoncé le wali Abbès Badaoui en marge de sa visite à cette structure sanitaire à l’occasion de la célébration du 59eme anniversaire de l’indépendance.

L'établissement sanitaire "est opérationnel à partir de ce samedi, après l’installation d’un réservoir d'oxygène et l'exploitation de quatre blocs opératoires", a souligné le wali dans un point de presse.

"Cet établissement a souffert depuis sa réception du problème d'un manque de réserves d'oxygène l’empêchant d'entrer effectivement en exploitation", a-t-il fait observé, ajoutant que "ce problème a été réglé avec l'acquisition d'un réservoir à oxygène, installé au niveau de la même structure, permettant ainsi sa mise en service de manière pratique".

Abbès Badaoui a souligné que cet établissement de santé publique dispose actuellement d'un personnel médical spécialisé et a une dimension régionale.

"Il couvre les besoins des habitants des wilayas avoisinantes dans ce domaine".

Le wali a également indiqué que toutes les conditions adéquates seront assurées aux médecins spécialistes en mettant à leur disposition des logements de fonction équipés.

La réalisation de cet établissement de santé a nécessité un financement de 768,6 millions DA.

Il dispose d’une capacité de 80 lits et compte des services de gynécologie obstétrique, pédiatrie et chirurgie infantile, selon le directeur local de la santé et de la population, Mahi Hadj Hachemi.

Actuellement, trois gynécologues, trois pédiatres et quatre spécialistes en réanimation, exercent dans cet établissement.