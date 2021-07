Dix-sept autres passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord de cet avion de transport C-130, qui s'est écrasé à la mi-journée sur l'île de Jolo dans la province de Sulu, sont toujours portées disparues, a déclaré le major général William Gonzales dans un communiqué.

Quatre-vingt-douze personnes au total, pour la plupart des militaires, se trouvaient à bord de cet appareil. Un précédent bilan a fait état de 17 morts. Le chef des forces armées, le général Cirilito Sobejana, a expliqué que l'avion, qui transportait des militaires depuis Cagayan de Oro, sur l'île méridionale de Mindanao, a raté la piste d'atterrissage alors qu'il tentait d'atterrir. L'appareil a alors tenté de "regagner de la puissance mais cela n'a pas réussi", a-t-il ajouté. Il s'agit d'un accident et non d'un attentat, a insisté le porte-parole des forces armées, le général Edgard Ar evalo, à la radio DZBB. Le porte-parole de l'armée de l'air, le lieutenant-colonel Maynard Mariano, a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de cet accident. Des photos prises par la chaîne philippine Pondohan TV et publiées sur sa page Facebook montrent les décombres de l'avion qui a été détruit par les flammes. Un épais panache de fumée noire s'élève au-dessus des maisons situées non loin du lieu de l'accident.

L'avion s'est écrasé près d'une carrière située dans une région peu peuplée, a déclaré le lieutenant Jerrica Angela Manongdo, ajoutant que dimanche en fin d'après-midi, les opérations de secours étaient terminées. Selon les premiers éléments, l'avion a dépassé la piste d'atterrissage et s'est brisé en deux, a déclaré le lieutenant général Corleto Vinluan, chef du commandement de l'Ouest de l'île de Mindanao.